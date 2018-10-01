EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
ميزان المدفوعات| تراجع مشتريات الاجانب فى أذون الخزانة المصرية 3.5 مليار دولار
الإثنين 01 أكتوبر 2018 07:50 م
البنك المركزى 2
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
ميزان المدفوعات| ارتفاع تحويلات الآجانب من مصر 40% الى 7.1 مليار دولار
فائض قياسي لميزان المدفوعات بقيمة 12.8 مليار دولار خلال عام
البنك المركزى 2
أحمد الدسوقى
كشفت بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزى المصرى ، اليوم الإثنين ، عن تراجع الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية بمصر لتسجل صافى تدفق للداخل بلغ نحو 12.1 مليار دولار خلال العام المالى الماضى 2017- 2018 ، مقابل 16 مليار دولار خلال العام المالى قبل الماضى .
وأوضح المركزى، أن استثمارات الآجانب فى أذون الخزانة المصرية حققت صافى مشتريات بلغ 6.5 مليار دولار خلال العام المالى الماضى مقابل 10 مليار دولار خلال العام قبل الماضى بمعدل انخفاض بلغ 3.5 مليار دولار.
فى سياق متصل ، قال ان صافى القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الاجل بلغت 7.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2018 مقابل 8 مليار جنيه بنهاية يونيو 201
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا