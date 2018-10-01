ميزان المدفوعات| تراجع مشتريات الاجانب فى أذون الخزانة المصرية 3.5 مليار دولار

البنك المركزى 2





أحمد الدسوقى



كشفت بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزى المصرى ، اليوم الإثنين ، عن تراجع الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية بمصر لتسجل صافى تدفق للداخل بلغ نحو 12.1 مليار دولار خلال العام المالى الماضى 2017- 2018 ، مقابل 16 مليار دولار خلال العام المالى قبل الماضى .



وأوضح المركزى، أن استثمارات الآجانب فى أذون الخزانة المصرية حققت صافى مشتريات بلغ 6.5 مليار دولار خلال العام المالى الماضى مقابل 10 مليار دولار خلال العام قبل الماضى بمعدل انخفاض بلغ 3.5 مليار دولار.



فى سياق متصل ، قال ان صافى القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الاجل بلغت 7.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2018 مقابل 8 مليار جنيه بنهاية يونيو 201

