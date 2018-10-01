هبوط 5 بورصات بقيادة القاهرة ومكاسب للسعودية والإمارات

خسائر البورصة المصرية 55



خالد بدر الدين



هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بقيادة القاهرة بسبب مخاوف من تعرض الجنيه للضعف ‘ بينما ارتفعت مؤشرات بورصات الرياض وبورصتى دولة الإمارات العربية المتحدة: دبى وأبوظبى بدعم جزئي من صعود أسعار البترول .



وهوى المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 1.2 % لينزل إلى 14447 نقطة وخسر 25 سهما من الأسهم الثلاثين المدرجة على المؤشر المصري الرئيسي الذي سجل أداء أقل من أداء مؤشر MSCI للأسواق الناشئة الذي استقر تقريبا.



وأظهر مسح لوكالة رويترز نشرت نتائجه أمس الأحد أن نظرة مديري صناديق الشرق الأوسط للأسهم المصرية مالت إلى التشاؤم، نظرا لأن العملة قد تضعف مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وخفض المستثمرين الأجانب لحيازاتهم من أذون الخزانة المصرية.

ويتوقع 31 % من مديري الصناديق الآن خفض مخصصاتهم للأسهم المصرية في الأشهر الثلاثة المقبلة، بينما يتوقع 8 % فقط زيادتها، وهي النسبة الأكثر سلبية لمصر منذ فبراير من العام الماضى.



كما خسر مؤشر بورصة الدوحة أكثر من 0.2 % ليصل إلى حوالى 9790 نقطة بسبب خسائر أسهم البنوك مع هبوط سعر سهم البنك التجاري القطري 1.5 % وسعر سهم بنك قطر الإسلامي 1 %.



وتراجع مؤشر سوق البحرين بأكثر من 0.3 % ليسجل حوالى 1335 نقطة مع هبوط سعر سهم البنك الخليجي التجاري 8.9 % بعد أن علن البنك عن استقالة مديره المالي.



وهبط مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.3 % لينزل إلى حوالى 5329 نقطة بينما تراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.1 % ليستقر عند حوالى 4538 نقطة.



وكسب مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.5 % ليتجاوز 8038 نقطة مكاسب أسهم البنوك وشركات البتروكيماويات مع ارتفاع سعر سهم البنك الأهلي التجاري 2.6 % وسعر سهم شركة الصحراء للبتروكيماويات 1.3 % وزاد سعر سهم شركة العقارية السعودية 0.9 % بينما صعد سعر سهم بنك الإنماء 1.3 %.



وارتفع مؤشرا بورصتى الإمارات : سوقى مال دبى وأبو ظبى العام بحوالى 0.5 % للأولى و 0.9 % للثانية ليزدادا إلى حوالى 2850 نقطة و 4980 نقطة على الترتيب



وفي المقابل انتعشت أسعار أسهم الشركات الإماراتية بصعود سعرسهم إعمار العقارية 2.4 % فى بورصة دبى وصعد سعر سهم شركة دريك آند سكل انترناشونال 2.6 % وأجلت شركة المقاولات التي تسجل خسائر اجتماع المساهمين الذي كان من المفترض عقده يوم الخميس الماضي لبحث مستقبلها إلى الرابع من أكتوبر القادم لعدم كتمال النصاب القانوني.



كما صعد سعر سهم بنك أبوظبي الأول 2.1 % وقفز سعر سهم بنك الاستثمار 6.4 % في تداول هزيل بعد أن أبلغت مصادر رويترز الأسبوع الماضي بأن حكومة الشارقة تدرس اندماجا محتملا بين بنك الشارقة وبنك الاستثمار والبنك العربي المتحد

















