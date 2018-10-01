هذه أسباب خسارة البورصة 149 مليار جنيه في 6 أشهر

بضغط أزمة الأسواق الناشئة وصحوة قضية التلاعب في البورصة





منى عبد الباري









خسر رأس المال السوقي بالبورصة المصرية خلال فترة 6 أشهر من أبريل حتى سبتمبر 2018، ما قيمته 149 مليار جنيه، متأثرة بأزمة الأسواق الناشئة، والتي أدت إلى موجة تخارجات قوية للأجانب من أدوات الدين المحلية، وعودة قضية التلاعب في البورصة للساحة مجددًا، حيث تراجع رأس المال السوقي خلال هذه الفترة من 804 مليارات جنيه بنهاية مارس الماضي إلى 655 مليارًا بنهاية سبتمبر.





وخلال فترة الأشهر الستة الماضية شهد الاقتصاد المحلي عددًا من العوامل شملت ارتفاعات قوية للفوائد في الأسواق الناشئة دفعت الأجانب للنزوح صوب هذه الأسواق للاستفادة من المكاسب.





واتجه عدد من الأسواق الناشئة، من أبرزها تركيا والأرجنتين، لزيادة معدلات الفائدة لتصل إلى معدلات 24% و60% على الترتيب، في محاولة لإنقاذ اقتصاداتها وجذب أموال خارجية للاستثمار في أدوات الدين.





وانعكست هذه العوامل على مشتريات الأجانب بالسوق المحلية، والتي تراجعت بقوة خلال الأشهر الستة المذكورة لتسجل 3.1 مليار جنيه فقط، مقارنة بقيمة مماثلة خلال أول ثلاثة أشهر من العام (يناير– مارس)، وفقًا للتقارير الرسمية الصادرة عن البورصة المصرية.





وكان لهذه الأوضاع مردود سلبي على استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية، حيث باع الأجانب، خلال الأسبوع الأول من سبتمبر الماضي فقط، أسهمًا وسنداتٍ بقيمة 2.3، كما ألغت وزارة المالية 4 مرات متتالية عطاءات أذون خزانة نتيجة المطالبة بعوائد مرتفعة.





وتشير بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي إلى تراجع استثمارات الأجانب بأدوات الدين المحلية إلى 17.1 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2016 حتى نهاية يوليو 2018، مقارنة بـ32.1 مليار جنيه منذ نوفمبر 2016 حتى نهاية مارس 2018.





وتبلغ احتياجات مصر التمويلية بموازنة العام المالي الحالي 2018- 2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.





كما شهد سبتمبر الماضي عودة القضية المعروفة إعلاميًّا بالتلاعب في البورصة، والمتهم فيها ابنا الرئيس الأسبق حسني مبارك، وعدد من قيادات شركات مدرجة بالسوق، وأسماء بارزة بسوق المال للساحة مجددا، ما تسبب في خسائر قوية على صعيد رأس المال السوقي، رغم تأكيدات الخبراء بعدم وجود صلة قوية بين القضية وسوق المال.





ويعول محللون استطلعت آراؤهم "المال" على الطروحات الحكومية المتوقعة في الربع الأخير من العام الحالي، لعودة المستثمرين الأجانب للشراء مجددًا بالبورصة.





وقال عادل عبدالفتاح، رئيس الشركة المصرية العربية "ثمار" لتداول الأوراق المالية، إن الطروحات الحكومية المرتقبة للربع الأخير من العام الحالي ستدعم السوق بقوة، وتخلق مزيدًا من السيولة.