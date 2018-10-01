EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
ميزان المدفوعات| ارتفاع تحويلات الآجانب من مصر 40% الى 7.1 مليار دولار
الإثنين 01 أكتوبر 2018 07:27 م
الدولار وجني ثمار الإصلاح
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين الى 26.5 مليار دولار خلال 2017-2018
جراف.. التطور التاريخي لتحويلات المصريين بالخارج
الدولار وجني ثمار الإصلاح
سيد بدر:
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار (تحويلات الشركات الأجنبية العاملة في مصر) لتسجل 7.115 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقابل 5.066 مليار دولار خلال العام المالي السابق عليه بنمو 40.4%.
وتتكون مدفوعات دخل الاستثمار من بنود تحويلات الفوائد والتوزيعات على السندات، وتحويلات أرباح الشركات البترولية وغير البترولية، والأرباح المحتجزة، وفوائد الدين الخارجي ، والمدفوعات الأخرى.
وارتفعت تحويلات الشركات بعد التعويم نتيجة عدم قدرة معظمها على تحويل الأرباح قبل قرار التعويم في ظل نقص العملات الأجنبية الذي كانت تعاني منه الدولة.
وأشار إلى أن متحصلات دخل الاستثمار سجلت نحو 835.4 مليون دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل 497.9 مليونًا بنهاية العام المالي السابق عليه.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا