الدولار وجني ثمار الإصلاح



سيد بدر:



أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار (تحويلات الشركات الأجنبية العاملة في مصر) لتسجل 7.115 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقابل 5.066 مليار دولار خلال العام المالي السابق عليه بنمو 40.4%.



وتتكون مدفوعات دخل الاستثمار من بنود تحويلات الفوائد والتوزيعات على السندات، وتحويلات أرباح الشركات البترولية وغير البترولية، والأرباح المحتجزة، وفوائد الدين الخارجي ، والمدفوعات الأخرى.



وارتفعت تحويلات الشركات بعد التعويم نتيجة عدم قدرة معظمها على تحويل الأرباح قبل قرار التعويم في ظل نقص العملات الأجنبية الذي كانت تعاني منه الدولة.



وأشار إلى أن متحصلات دخل الاستثمار سجلت نحو 835.4 مليون دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل 497.9 مليونًا بنهاية العام المالي السابق عليه.

