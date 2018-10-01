البنك المركزى : 7.7 مليار دولار صافى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال 2017-2018

البنك المركزى المصرى



أحمد الدسوقى



قال البنك المركزى المصرى ، أن صافى الاستثمار الاجنبى المباشر فى مصر بلغ 7.7 مليار دولار خلال العام المالى الماضى 2017 – 2018 مقابل 7.9 مليار دولار فى العام المالى 2016-2017



وأشار "المركزى" فى أحدث تقرير بشأن آداء ميزان المدفوعات ، أن اجمالى تدفق الإستثمار للداخل بلغ 13.2 مليار دولار فى حين سجل اجمالى التدفق للخارج 5.4 مليار دولار ، لافتا الى ان صافى الاستثمار فى قطاع البترول بلغ 4.5 مليار دولار .



وفى سياق متصل ، ذكر ان صافى تدفق الدخل فى حساب المعاملات الرأسمالية والمالية شهد تراجعا قدر بنحو 11 مليار دولار خلال العام الماضى حيث سجل 22 مليار دولار مقابل 31 مليار دولار خلال العام المالى قبل الماضى.



