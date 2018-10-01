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بنـــوك
المركزي: إيرادات السياحة تقفز 123,8% العام المالي الماضي
الإثنين 01 أكتوبر 2018 07:22 م
منتجع شرم الشيخ
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منتجع شرم الشيخ
سيد بدر
أعلن البنك المركزي ارتفاع إيرادات السياحة خلال العام المالي الماضي لتسجل 9.8 مليار دولار، مقابل 4.379 مليار دولار خلال العام المالي السابق عليه، بنمو 123.8%.
وأوضح المركزي في تقرير ميزان المدفوعات الصادر قبل قليل، أن المدفوعات عن السفر بلغت نحو 2.451 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، مقابل 2.739 مليار دولار خلال العام المالي السابق عليه.
وسجلت قناة السويس إيرادات قياسية إلى 5.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي.
السياحة
البنك المركزى المصرى
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