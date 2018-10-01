وزير التنمية المحلية يطالب سكرتيري عموم المحافظات بحصر المشروعات المتعثرة

أمانى العزازي









طالب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، سكرتيري عموم المحافظات بسرعة حصر المشروعات المتعثرة، وموافاة الوزارة بها خلال 48 ساعة؛ للعمل على إزالة الأسباب التى أدت إلى ذلك، والتأكد من إدارتها بصورة جيدة، وحل المشاكل التى تواجهها بالتنسيق مع الوزارت المعنية بالحكومة.





وذلك ضمن الاجتماع الذي عقده، اليوم، اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، مع سكرتيرى عموم المحافظات، بحضور عدد من قيادات الوزارة، والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، وتم، خلال اللقاء، بحث عدد من الملفات المهمة.





ووجه شعراوى بضرورة العمل على سرعة حل مشاكل المواطنين والاستماع لشكواهم على أرض الواقع، والاستمرار فى تفعيل منظومة الشكاوى، وإبلاغ المواطنين بالنتائج، وفتح قنوات اتصال مباشرة معهم، خاصة فى القرى.





وأضاف وزير التنمية المحلية: "مش عايز حد يقعد فى المكاتب.. وانزلوا الشارع واسمعوا مشاكل الناس وحلّوها.. كلنا جايين علشان نخدم المواطن ونحقق رضاه، وده هدفنا الأول.. وأنا معاكم وفِي ظهركم، وسأقف شخصيًّا مع الشرفاء والمخلصين لحل مشاكل الناس".





ونوه بأهمية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع القطاعات بالمحافظات؛ لتحقيق رضاهم عن تلك الخدمات، مشيرًا إلى ضرورة اختيار شخصيات تتمتع بالخبرة والكفاءة المطلوبة لإدارة المشروعات التى تديرها المحافظات؛ لتحسين مواردها والتغلب على أى معوقات.





وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة تفعيل مجموعات الرصد والمتابعة بالأحياء والمدن والمراكز على مدار اليوم، وتنفيذ منظومة التدخل السريع فيما يخص مشكلة القمامة والنظافة؛ لتحسين الصورة الحالية للشارع المصرى فى كل المحافظات.





وأضاف اللواء شعراوى: "لازم المواطن يشعر بوجود تغيير حدث على أرض المحافظات، سواء فى مستوى تحسين الخدمات المقدمة إليه أو مشكلة القمامة أو إزالة التعديات للمبانى المخالفة أو إزالة الإشغالات فى الشارع".





وأكد وزير التنمية المحلية أهمية تفعيل المشاركة الشعبية والمجتمعية لحل بعض المشاكل بالمحافظات والبحث عن الحلول المبتكرة والجديدة، وأشار إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدنى والمستثمرين على أرض كل محافظة؛ للمساهمة فى إقامة مشروعات تخدم المواطنين وتقضى على بعض المشكلات التى تواجههم بالقرى والمدن، سواء كانت "صرف صحى أو مياه شرب أو قمامة".





ولفت إلى ضرورة التعاون مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظات وتحقيق المشاركة المطلوبة بين الجانبين؛ لحل المشاكل التى يعانى منها المواطنون.



