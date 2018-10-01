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استقرار العجز في الميزان التجاري عند 37.3 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي
الإثنين 01 أكتوبر 2018 07:16 م
البنك المركزى 2
أخر الأخبار
البنك المركزى 2
سيد بدر:
كشف البنك المركزي عن استقرار العجز في الميزان التجاري عند مستوى 37.3 مليار دولار في ظل ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية، والمدفوعات عن الواردات بنحو 4.1 مليار دولار لكل منهما.
وأوضح في تقرير ميزان المدفوعات الصادر قبل قليل، أن حصيلة الصادرات السلعية ارتفعت بنسبة 18.9% لتصل إلى 25.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل 21.7 مليار دولار خلال العام المالي السابق عليه .
وأضاف أن الصادرات البترولية سجلت 34.1% من إجمالي الصادرات مسجلة 8.8 مليار دولار مقابل 6.6 مليار دولار تأثرا بارتفاع الأسعار العالمية للبترول الخام والمنتجات البترولية، وزيادة الكميات المصدرة.
كما ارتفعت حصيلة الصادرات غير البترولية بمعدل 12.7% لتسجل 17.1 مليار دولار مقابل 15.1 مليار دولار، وذلك نتيجة ارتفاع حصيلة صادرات مجموعة من السلع تامة الصنع بنحو 1.3 مليار دولار، أهمها الأجهزة الكهربائية والأسمدة الفوسفاتية وبوليميرات إيثيلين وبروبلين .
في ذات السياق ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية بنسة 6.9% لتسجل نحو 63.1 مليار دولار مقابل 59 مليار دولار، نظرًا لارتفاع المدفوعات عن الواردات البترولية بنسبة 3.9% لتسجل 12.5 مليار دولار مقابل 12 مليارًا، تأثرًا بارتفاع الأسعار العالمية وحد من هذا الارتفاع تراجع الكميات المستوردة من الغاز الطبيعي.
ولفت إلى أن المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية سجلت زيادة بنحو 7.7% لتسجل 50.6 مليار دولار مقابل 47 مليار دولار، وذلك نتيجة ارتفاع الواردات من مجموعة السلع الوسيطة اللازمة للإنتاج بنحو 4 مليارات دولار وتمثلت أهم السلع في الحديد الصب الزهر، والخشب الخام والمكثف،ومنتجات مسطحة مدرفلة، بالحرارة أو على البارد.
الفائض والعجز في ميزان المدفوعات
عجز الميزان التجاري
البنك المركزى المصرى
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