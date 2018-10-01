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بنـــوك
المركزي: عجز الحساب الجاري يتراجع 58.6% خلال عام
الإثنين 01 أكتوبر 2018 07:00 م
السياحة
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السياحة
سيد بدر:
أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 58.6% خلال العام المالي الماضي ليقتصر على 6 مليارات دولار مقابل 14.4 مليار دولار خلال العام المالي السابق عليه.
ويعكس التحسن في الحساب الجاري عودة الروح لقطاعات الدولة الحيوية التي تدر عملة أجنبية، وهي القطاعات المكونة لبنوك الحساب (السياحة والصادرات ورسوم قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج).
وأشار المركزي في بيان ميزان المدفوعات الصادر اليوم، إلى أن فائض ميزان الخدمات تضاعف إلى 11.1 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل 5.6 مليار دولار بنهاية العام المالي السابق عليه.
وأرجع تحسن فائض الميزان الخدمي إلى ارتفاع الفائض في ميزان السفر ليسجل 7.4 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار، وزيادة متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 15.4% لتسجل 5.7 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار.
كما ارتفع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل بنسبة 21.2% لتسجل 26.5 مليار دولار مقابل 21.8 مليار دولار، نتيجة ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج بنحو 4.6 مليار دولار.
البنك المركزى المصرى
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