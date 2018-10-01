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رياضة
أبو تريكة عن وقف حازم إمام: الأساطير لا تُلغي عضويتها
الإثنين 01 أكتوبر 2018 06:47 م
محمد أبو تريكة وحازم إمام
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محمد أبو تريكة وحازم إمام
أحمد صبرى
قال محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر السابق والمحلل الرياضي الاثنين إن حازم امام يتحاج كتب ومجلدات مؤكدا أنه أسطورة والاساطير لا تلغى عضويتها وستبقى عائلته رمز الحب والاحترام.
وأضاف فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: "حازم إمام تحتاج كتب ومجلدات لتحكي عنه وعن أخلاقه ومدي عشقه لنادي الزمالك".
وتابع: "الأساطير لا تُلغي عضويتها بل هي خالده في عقول وقلوب الجميع ،وستبقي عائلة إمام رمز لكل معاني الحب والاحترام والأخلاق".
وأعلن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أنه قرر تقديم بلاغ للنائب العام ضد أعضاء اللجنة الأوليمبية، وأنه تم شطب الأعضاء الزملكاوية من النادي ومن بينهم حازم إمام، الذي وقع قرار اللجنة الأوليمبية بإيقافه.
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