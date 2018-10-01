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بنـــوك
فائض قياسي لميزان المدفوعات بقيمة 12.8 مليار دولار خلال عام
الإثنين 01 أكتوبر 2018 06:53 م
البنك المركزي المصري
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البنك المركزي المصري
سيد بدر
حقق ميزان المدفوعات ثاني أكبر فائض في تاريخه بقيمة 12.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي التي أعلنها اليوم.
وأوضح المركزي أن هذه النتائج تأتي انعكاسًا للآثار الإيجابية لقرار تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر 2016.
ويقيس ميزان المدفوعات معاملات مصر مع العالم الخارجي في شكل تدفقات للداخل والخارج، ويتكون من حساب المعاملات الجارية وحساب المعاملات المالية والرأسمالية.
وأشار البنك إلى تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بنحو 8.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي ونسبتها 58.6% ليسجل 6 مليارات دولار فقط مقابل 14.4 مليار دولار.
بينما حقق ميزان المعاملات المالية والرأسمالية صافي تدفقات للداخل بقيمة 22 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقابل 31 مليارًا خلال العام المالي السابق عليه.
الفائض والعجز في ميزان المدفوعات
البنك المركزى المصرى
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