سعر الدولار بمصر الآن 1-10-2018| كريدى أجريكول وابو ظبى الاعلى سعرا

الدولار وجني ثمار الإصلاح



تقرير – أحمد الدسوقى











تنشر بوابة جريدة "المال"، أسعار الدولار الآن فى ختام تعاملات اليوم الاثنين، 1/10/2018،بعد أن واصلت سعر العملة الأمريكية استقرارها فى الكثير من البنوك المحلية.



سعر الدولار فى مصر الآن بالبنك المركزى



17.86 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع



سعر الدولار الآن بالبنك الأهلى المصرى



17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع



سعر الدولار الآن ببنك مصر



17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع



سعر الدولار الآن فى بنك القاهرة



17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع



سعر الدولار الآن فى بنك الإسكندرية



17.86 جنيه للشراء

17.96جنيه للبيع



سعر الدولار الآن فى البنك التجارى الدولى CIB



17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع



سعر الدولار الآن فى البنك العربى الإفريقى الدولى



17.85 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع



سعر الدولار الآن فى بنك HSBC



17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع



سعر الدولار الآن فى بنك قطر الوطنى الأهلى QNB



17.85 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع



سعر الدولار الآن فى البنك الزراعى المصرى



17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع



سعر الدولار الآن فى بنك الإمارات دبى الوطنى مصر



17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع



تقدم البنوك التالية أعلى سعر لشراء الدولار





سعر الدولار الآن ببنك كريدى اجريكول



17.88 جنيه للشراء

17.98جنيه للبيع

سعر الدولار الآن ببنك مصرف ابو ظبى الاسلامى



17.88 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع



سعر الدولار الآن ببنك عودة



17.88جنيه للشراء

17.96جنيه للبيع









