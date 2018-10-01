فاز ورلد باور ودرشال :28 مليون دولار لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية

بطاريات سيارات كهربائية





أحمد عوض:



يعتزم تحالف درشال وفاز ورلد باور الصينية ضخ استثمارات قيمتها 28 مليون دولار؛ لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، على خطوط إنتاج مصانع الهندسية لصناعة السيارات، بطاقة 1000 وحدة سنويًا.



وأوضح جون يانج، المدير التنفيذ لـ"فاز ورلد باور"، أن شركته قررت الدخول فى شراكة مع درشال للصناعة لتصنيع البطاريات الكهربائية بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى تحويل أنظمة تشغيل الأتوبيسات والميكروباصات وسيارات اﻷجرة إلى كهربائية، التى ستساهم فى تخفيض فاتورة استهلاك الطاقة.



وأكد أن الشركة أعدت خطة مع "درشال للصناعة" لإنتاج 1000 بطارية لمختلف المركبات سنويًا، والعمل على فتح اسواق تصديرية لمنطقة الشرق اﻷوسط وأفريقيا، مبينًا أن "فاز ورلد باور" حققت طفرة فى إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، بإجمالى 60 ألف وحدة خلال الفترة الماضية.



وطالب يانج، بمنح مصنعي السيارات الكهربائية ومكوناتها تسهيلات ائتمانية وجمركية وضريبية؛ بهدف زيادة حجم الاستثمارات اﻷجنبية وزيادة اﻷنتاج.



وأوضح حسن الدسوقي، رئيس مجلس إدارة درشال للصناعة، أن شركته قررت التحالف مع فاز بارو ورلد؛ ليتولى عمليات الإنتاج وتطوير اﻷبحاث الخاصة بإنتاج البطاريات الكهربائية بمصانع الهندسية للسيارات. باﻷضافة الى احلال وتجديد البطاريات الكهربائية التى تعرضت لاعطال خلال مدة التشغل، التى تقطعها فى مسافة 3000 ألف كيلو متر.



وأكد أن مشروع تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية يساهم فى تخفيض التكلفة الاستيرادية بنسبة 25% ، فضلا عن زيادة فرص تسويق السيارات الكهربائية بالسوق المحلية،

