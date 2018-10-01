اكتشاف مقبرة ضخمة بسقارة تعود لآلاف السنيين

المال- خاص



نجحت البعثة التشيكية العاملة في أبوصير شمال منطقة سقارة برئاسة ميروسلاف بارتا، في الكشف عن مقبرة ضخمة من الحجر الجيري والطوب اللبن لشخص يدعى كا اير اس يعود لمنتصف الاسرة الخامسة لعهد الملك ني وسر رع والملك نفر اير كا رع.



صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الاعلى للاثار، مشيرا إلى أن صاحب المقبرة كا اير اس كان يحمل عدة القاب في عصر الاسرة الخامسة منها المشرف على اعمال الملك كما وجد منقوش في جدران المقبرة.



ومن جانبه قال عادل عكاشة رئيس الادارة المركزية للقاهرة والجيزة، أنه أثناء أعمال الحفائر عثرت البعثة داخل البئر الرئيسي للمقبرة علي تمثال من الجرانيت الوردي مكسور إلى جزءين.



ويمثل التمثال صاحب المقبرة جالسا على مقعد صغير بدون مسند يرتدي النقبة القصيرة وباروكة الشعر المحبب كما نقش على المقعد اسم صاحب المقبرة والقابه ومنها السمير الاوحد وكاتم أسرار بيت الصباح ومحبوب سيد



وأشار د. بارتا إلى أن البعثة الأثرية ستستكمل أعمالها للكشف عن باقي أجزاء المقبرة، وإنهاء أعمال التوثيق الأثري.