البورصة تترقب التماسك فوق 14370 نقطة لاستعادة الصعود

مصطفى طلعت







عمّقت البورصة المصرية خسائرها بنهاية تعاملات الاثنين للجلسة الثانية على التوالي، مع ظهور قوى بيعية من المستثمرين المصريين والعرب على عدد من الأسهم القيادية.





وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 7.2 مليار جنيه ليغلق عند 796.6 مليار، وسط تراجع جميع مؤشرات السوق، وغياب شهية الشراء، خاصة على الأسهم الصغيرة التي مُنيت بتراجعات قاسية.





وهبط مؤشر egx30 الرئيسي 1.16% عند 14446 نقطة، ومؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.08% ليصل إلى 697 نقطة، ومؤشر "EGX100" الأوسع نطاقًا 1.82% عند مستوى 1777 نقطة.





وقال محللون إن التراجع الذي ضرب السوق، اليوم، جاء في إطار الحركة التصحيحية للارتدادة السابقة الأسبوع الماضي، والتي ارتفعت فيها السوق بنحو 800 نقطة، مؤكدين أن هناك فرصًا للتماسك أعلى مستوى 14370 نقطة، ثم استهداف مسنويات 14800 و15100 نقطة بدعم أداء القطاع العقاري.





وتراجعت أسهم جلوبال تيلكوم القابضة 3.3%، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير 3.5%، والقلعة للاستشارات المالية 1.26%، والشرقية للدخان 1.2%، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة 1%، والسويدي إلكتريك 3.1%، والمجموعة المالية هيرميس 2.85%.





وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفني بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن علامات الضعف بالسوق بدأت الظهور بجلسة الأحد، إذ لم تتفاعل السوق مع قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة ليغلق بشكل سلبي بجلسة الأحد امتد أثرها إلى جلسة اليوم.





وأكد جمال الدين قدرة المؤشر الرئيسي على التماسك أعلى مستوى 14370 نقطة، وعندها سيشهد ارتدادة تجاه مستويات 14800 و15100 نقطة، خاصة في انحسار القوى البيعية.





ونصح رئيس قسم التحليل الفني بشركة كايرو كابيتال، المستثمرين بالشراء الانتقائي، موضحًا أن أسهم طلعت مصطفى ومصر للألومنيوم وبالم هيلز للتعمير والسادس من أكتوبر للتعمير "سوديك" بالقرب من مستويات دعم قوية، ومن ثم تمثل فرص شراء قوية.





في سياق متصل قالت ميادة أمين، رئيس قسم التحليل الفني بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية، إن التركيز ينصبّ في الوقت الحالي على منطقتي الدعم 14500 و14350 نقطة، وفي حال الفشل بالبقاء فالمؤشر سيختبر مستوى أقل من مستوى 14 نقطة.



وطرحت ميادة رؤية متحفظة على تعاملات السوق، مشيرة إلى أن الهبوط الذي مُنيت به السوق، اليوم، في إطار تصحيح للارتدادة السابقة، والتي ارتفعت فيها بنحو 800 نقطة بعد هبوط بأكثر من 1200 نقطة الأسبوع قبل الماضي، خاصة أن هذه الارتدادة جاءت بمستويات تداول ضعيفة.





ووفقًا لشاشات تداول البورصة بلغت قيمة التعاملات بجلسة اليوم 946 مليون جنيه على الأسهم فقط، وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 29 سهمًا من إجمالى 169 سهمًا متداولًا، بينما هبط 103 أسهم وبقي 37 دون تغير.





واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 35.9 و31.4 و35.6 و7.2 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى 12.2 و98 مليون جنيه على التوالى.





وقفز سهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 17.5% في أول ايام تداولاته بالبورصة ليغلق عند 7.05 جنيه، مقابل سعر الافتتاح عند مستوى 6 جنيهات، وسط تداولات قوية بلغت 319.9 مليون جنيه.



