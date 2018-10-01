آخرهم حازم أمام.. بالأسماء ضحايا مرتضى منصور المشطوبون

المال- خاص









منذ انتخاب مرتضى منصور رئيسًا للزمالك، منذ 2014، لم يسلم كبار ورموز النادى من هجومه المتواصل، بل أقدم على شطب عضوياتهم من الجمعية العمومية للقلعة البيضاء، وكان آخرهم حازم أمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.





وأعلن منصور، خلال مؤتمر صحفى عُقد ظُهر اليوم بمقر النادى، شطب عضويات ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصرى للسباحة، وهشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، وخالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة، بالإضافة لإمام، بعدما وقع الرباعى على بيان تجميده من قِبل اللجنة الأوليمبية، عقب الحصول على توقيعات أعضاء جمعيتها العمومية، بشأن تجاوزات رئيس النادى.





وقررت اللجنة الأوليمبية، برئاسة المهندس هشام حطب، أمس الأول السبت، اتخاذ عدة إجراءات ضد منصور، لحين انتهاء التحقيقات معه، حول "حالة التمادي في اختراق القانون، والعصف بالأخلاقيات والمبادئ الأوليمبية"، وأصدرت بيانًا رسميًّا أعلنت خلاله نقل جميع المنافسات الرياضية، خارج ملاعب نادي الزمالك، وتقرر منع منصور من حضور جميع المنافسات الرياضية في كل الألعاب، الأوليمبية وغير الأوليمبية، التي يشارك فيها أو يكون طرفها نادي الزمالك.





وفي حال مخالفة هذا المنع، بحضوره أيًّا من تلك المنافسات، ستحتسب النتيجة بالخَسارة لنادي الزمالك، حسب لوائح المسابقات في كل اتحاد، وسيمنع أيضًا مرتضى من حضور أي اجتماعات للاتحادات الرياضية، على كل المستويات، كما سيُمنع من تسلم أي مكاتبات من الزمالك، تكون موقّعة من رئيسه، اعتبارا من السبت الماضى.





ولن يكون رباعى اللجنة الأوليمبية، المنتمون لنادى الزمالك، آخِر المشطوب عضويتهم من الجمعية العمومية للقلعة البيضاء، فقد سبقهم أحمد سليمان وممدوح عباس وهانى العتال ووالده مجدى العتال ولؤى دعبس ومصطفى عبد الخالق وعبد الله جورج سعد ورءوف جاسر وهانى شكري والمرحوم عبد الرحيم محمد وأيمن يونس وكريم حسن شحاتة وأحمد حسام "ميدو".





ولمرتضى منصور واقعة مشابهة فى النادى الأهلى، بعدما قرر مجلس إدارة القلعة الحمراء شطب عضويته عام 2005، إبان أزمة رفعه الحذاء في نهائي كأس مصر، وتطاوله على النادي الأهلي في مداخلات تليفزيونية، إلا أن منصور حصل على حكم قضائي تم تنفيذه بإعادة تفعيل عضويته، وهو ما يعنى أن أى عضو مشطوب يحق له العودة فى حال رفعه دعوى قضائية.





ولم يسلم الأعضاء الحاليون من شطب منصور، وكان له واقعة شهيرة فى أبريل الماضى، بعدما قرر شطب عضويات من احتفل بهدف وليد سليمان خلال مباراة القمة، التى فاز فيها الأهلى بنتيجة 2- 1 في الجولة الـ34 من الدوري الممتاز، وقالت الإذاعة الداخلية للنادي، إن منصور قرر شطب عضويات بعض الأعضاء، ممن احتفلوا بالأمس أمام شاشات العرض، وتم رصدهم من خلال كاميرات المراقبة.



