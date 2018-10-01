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بورصة وشركات

الحديد والصلب: حصيلة الاكتتاب سددت 60% من الديون

شركة الحديد والصلب
شركة الحديد والصلب
شركة الحديد والصلب


رجب عزالدين

قالت شركة الحديد والصلب إنها استخدمت أغلب حصيلة اكتتاب زيادة رأس المال فى سداد ميديونيات على الشركة .

وأكدت إنها استخدمت 880 مليون جنيه تقريبا من قيمة الاكتتاب البالغة 976.8 مليون جنيه والمنفذة على رأس المال فى ابريل 2017 وذلك لسداد 6% من مديونية الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى الشركة وقدها 879.2 مليون جنيه .

وأضافت إن المتبقى من قيمة الاكتتاب من دون استخدام مبلغ 97.7 مليون جنيه مشيرة إلى أن مديونيتها لصالح الشركة القابضة بلغت 1.46 مليار جنيه تقريبا.

جاء ذلك فى افصاح مرسل للبورصة اليوم الإثنين عن استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال والمعد وفقا لاحكام المادة 52 من قواعد القيد.

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