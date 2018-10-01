العامة للخزف : مشاورات مع البنوك للبيع بتسهيلات إئتمانية

شركة شيني



رجب عزالدين



قالت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني"شينى" إنها تجرى مشاورات مع البنوك لتذليل البيع بتسهيلات إئتمانية.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة إن مفاوضتها مع البنوك تشمل عقد اتفاقات تسويقية مع عدد من الشركات التابعة لإحدى الشركات القابضة التى تستخدم منتجات الشركة.



وأكدت فى وقت لاحق إنها إنها حصلت على الموافقة الخاصة بفصل الغاز للإنشطة الثلاثة الخاصة بالشركة.

