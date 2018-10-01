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بورصة وشركات
العامة للخزف : مشاورات مع البنوك للبيع بتسهيلات إئتمانية
الإثنين 01 أكتوبر 2018 06:03 م
شركة شيني
أخر الأخبار
شركة شيني
رجب عزالدين
قالت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني"شينى" إنها تجرى مشاورات مع البنوك لتذليل البيع بتسهيلات إئتمانية.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة إن مفاوضتها مع البنوك تشمل عقد اتفاقات تسويقية مع عدد من الشركات التابعة لإحدى الشركات القابضة التى تستخدم منتجات الشركة.
وأكدت فى وقت لاحق إنها إنها حصلت على الموافقة الخاصة بفصل الغاز للإنشطة الثلاثة الخاصة بالشركة.
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