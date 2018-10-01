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طاقة
توقف استيراد الغاز يدعم الاستثمارات الجديدة بمجالات الطاقة
الإثنين 01 أكتوبر 2018 06:02 م
أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين
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أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين
محمد ريحان
قال المهندس أسامة جنيدي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن توقف استيراد الحكومة المصرية للغاز المُسال خبر سار؛ ليس فقط للحكومة ولقطاع الطاقة، وإنما لكل المصريين.
وأكد جنيدي أن وقف الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى ثمرة كبرى من ثمار التنمية التى تمّت فى عهد الرئيس السيسى، والتى سيكون لها انعكاس كبير على دفع مزيد من المشروعات والاستثمارات بمجال الطاقة.
وأضاف أن تشجيع الاستخدامات المعتمدة على الغاز الطبيعى مثل تطبيقات الـ(Co - Generation) التوليد المشترك والتكييف المركزى، إنتاج المياه الساخنة، والبخار أصبح أَوْلى من أى وقتٍ مضى وأنسب لطبيعة مزيج الطاقة المصرى، مشيرًا إلى أن مصر تتقدم بخطى راسخة لتصبح بحق مركز طاقة إقليميًّا فى هذه المنطقة المهمة من العالم.
وأوضح رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن مصر تشهد بداية جديدة بقطاع الطاقة كلها أمل وتفاؤل ومزيد من الخطوات الناجحة، والتي سيجني الشعب المصرى كله ثمار ما يتم من تنمية وقرارات شجاعة.
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