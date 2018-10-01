الإفراج عن العضو المنتدب لـ «ابن سينا فارما» في قضية احتكار الدواء

رجب عزالدين





قالت شركة ابن سينا فارما إن توقيف العضو المنتدب اجراء اعتبارى من جهات التنفيذ لمتاعبة الأحكام القضائية الصادرة.





جاء ذلك فى بيان ردا على استفسارات البورصة بشأن ما نشر تحت عنوان "القبض على العضو المنتدب لـ «ابن سينا فارما» بسبب قضية احتكار الدواء".





وقالت الشركة إن الجهات المختصة أفرجت عن العضو المنتدب بعد أن تقدمت إليها بما يفيد وجود استئناف على الحكم الصادر ضد الشركة والمحدد له جلسة 19 نوفمبر القادم .





ونوهت الشركة إلى إن الحكم المشار إليه صدر فى 28 فبراير الماضى بالغرامة على أربع ممثلين لشركات أدوية مختلفة.





وأشارت الشركة إلى أن هذا الحكم لا يؤثر على سير العمل داخل الشركة وأنها ستتابع الاجراءات القانونية اللاحقة .