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بورصة وشركات
شينى :إعادة توزيع الغاز يوفر12 مليون جنيه سنويا
الإثنين 01 أكتوبر 2018 05:53 م
شيني للخزف
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شيني للخزف
رجب عزالدين
قالت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني"شينى" إنها حصلت على الموافقة الخاصة بفصل الغاز للإنشطة الثلاثة الخاصة بالشركة.
وأضافت فى بيان للبورصة إنها حصلت على موافقة بفصل نشاط البورسلين وأدوات المائدة عن نشاط الأدوات الصحية التى تعامل على أنها أنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة .
وتابعت إنها ستقوم بتركيب عداد استهلاك لكل نشاط وبالتالى سيتم محاسبة المليون وحدة حرارية بريطانية لنشاط البورسلين بمبلغ 5 دولار بدلا من 7 دولار .
ومن المتوقع أن يقلل هذا الاسلوب التكلفة بما يؤثر ايجابيات على نتائج الأعمال بمبلغ وقدره حوالى 12 مليون جنيه سنويا تقريبا.
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