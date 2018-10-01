كريستين لاجارد: حجم الدين العالمي 182 تريليون دولار

مديرة عام صندوق النقد الدولي



سمر السيد



قالت كريستين لاجارد ، مديرة صندوق النقد الدولي، أنه لا يزال النمو العالمي عند أعلى مستوياته منذ عام 2011 كما أن البطالة لا تزال في انخفاض في معظم البلدان إلا أن الطقس الاقتصادي العالمي بدأ يتغير.



وأضافت في خطابها بمقر صندوق النقد الدولي اليوم تحت عنوان " توجيه ....عدم اندفاع : إدارة المخاطر المتزايدة للإبقاء علي الاقتصاد العالمي في المسار الصحيح"، أنها منذ 6 أشهر تحدثت عن غيوم المخاطر التي تلوح في الأفق واليوم قد بدأت بعض هذه المخاطر تتحقق من العوائق التجارية المتزايدة أمام ضغوط الأسواق المالية في العديد من الاقتصادات الناشئة.



وقالت أن صندوق النقد الدولي قدر حجم الدين العالمي العام والخاص ليبلغ نحو 182 تريليون دولار وهو تقريباً يزيد بنسبة 60 % عما كان عليه في عام 2007 أي أن ذلك أعلى مستوي له على الإطلاق ، مشيرةً إلي أن أعباء الدين المرتفعة يمكن أن توسع وتضخم من ضغوط السوق المالية.



وأضافت أنه بالنسبة لمعظم البلدان ، فإن توجيه وإدارة القارب يعني خلق مساحة أكبر للعمل عندما يأتي الانكماش أو التراجع التالي الذي لا محالة فيه ، وبما أن الدول تقوم ببناء سياسات "مخففة للصدمات" ينبغي عليهم ألا يغفلوا أو يهملوا جانبًا آخر من جوانب ميزانياتهم وهي ثرواتهم العامة.



إشارات علي استقرار النمو العالمي



ولفتت إلي أنه أصبحت اﻟﻧظرة اﻟمرتقبة أﻗل ﺳطوعاً ، مشيرةً إلي أنه توﺟد إشارات ﻋﻟﯽ أن اﻟﻧﻣو اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻗد استقر وقد أصبح أقل تزامناً مع مشاركة عدد أقل من البلدان في التوسع ، وأضافت أن رسالة السياسة الرئيسية هي أننا بحاجة إلى توجيه وإدارة القارب وليس الانجراف أو الاندفاع.



بناء نظام تجاري أقوي وأكثر عدلاً



وتحدثت "لاجارد" في كلمتها عن بناء نظام تجاري عالمي أفضل ، مشيرةً إلي أن البلدان تحتاج للعمل معًا لبناء نظام تجاري عالمي أقوى وأكثر عدلاً وملائمًا للمستقبل علاوةً علي تهدئة وحل النزاعات التجارية الحالية إذ يظهر التاريخ أنه يجب على الدول التي تجرب الإبحار بمفردها أن تقاوم نداء إنذار الإكتفاء الذاتي لأنه كما تخبرنا الأساطير اليونانية فإن ذلك يؤدي إلى غرق السفينة.

نحتاج قواعد أكثر ذكاءً للتجارة



وتابعت : "للمضي قدماً ، ما نحتاجه هو قواعد أكثر ذكاءً "للتجارة التي تضمن أن كل شيء يمكن أن يكسب و نحن بحاجة إلى إصلاح النظام وليس تدميره".

تحسين إدارة الأصول أمر هام



ولفتت إلي أن تحليل صندوق النقد الدولي الجديد لـ 31 دولة أظهر أن إجمالي الأصول العامة بهم تتجاوز قيمتها 100 تريليون دولار أي أكثر من ضعفي ناتجهم المحلي الإجمالي، مشيرةً إلي أن تحسين إدارة هذه الأصول العامة يمكن أن يولد إيرادات إضافية بحوالي 3 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة وهذا أمر مهم.



إعادة بناء الثقة في المؤسسات وصناعة السياسات ضروريان



وألقت الضوء علي مسألتي إعادة بناء الثقة في المؤسسات وصناعة السياسات ، مشيرةً إلي انهما أمر ضروري لنمو مشترك دائم و على نطاق واسع وتابعت : في عصر التغير التكنولوجي السريع ، سنحتاج حتى إلى مستويات أعلى من الثقة العامة.

وأضافت أن هناك تقديرات مختلفة لعدد الوظائف التي يمكن اكتسابها أو فقدها ، وتشير النتيجة المدهشة من تحليل الصندوق الأخير إلى أن 26 مليون من وظائف النساء في خطر في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وحدها.

ولهذاالسبب ستحتاج الحكومات إلى تحمل المزيد من المسؤولية عن التكلفة البشرية للاضطراب سواء من التكنولوجيا أو التجارة أو الإصلاح الاقتصادي .

