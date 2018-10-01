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رياضة
ميدو: لا يمكن وقف عضوية حازم إمام ولا إيقاف مرتضى منصور
الإثنين 01 أكتوبر 2018 05:43 م
تغريدة جديدة من ميدو
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تغريدة جديدة من ميدو
أحمد صبرى
قال أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق والمحلل الرياضي إنه لا يستطيع أحد أن يوقف عضوية حازم إمام من الزمالك، مؤكدا أن ذلك إلهاء لخروج الرأى العام من قضية أساسية لفرعية للخروج من المأزق .
وأعلن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أنه قرر تقديم بلاغ للنائب العام ضد أعضاء اللجنة الأوليمبية، وأنه تم شطب الأعضاء الزملكاوية من النادي ومن بينهم حازم إمام، الذي وقع قرار اللجنة الأوليمبية بإيقافه.
وأضاف فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: "لا يستطيع لأحد إيقاف عضوية حازم إمام، واحدة من أذكى أساليب الحرب هي الإلهاء عن طريق الخروج على الرأي العام بقضية فرعية لإلهاء الجميع عن القضية الأساسية ولو لفترة وجيزة حتى تشتري وقت لنفسك للمرور من المأزق الذي تمر به".
وتابع "علشان تريحوا نفسكوا وبقولكوا الكلام ده من خلال خبرة كبيرة لي في عالم المعارك وخبرة كبيرة بالبيئة التي نعمل بها!! كل هذه القرارات ضد مرتضى منصور تهويش ومحاولة لفرض القوة حتى تصبح على أرض صلبة وقت التفاوض!! لن يتم إيقاف رئيس الزمالك ولن يتم تنفيذ اَي قرارات ضده..كبروا دماغكوا".
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