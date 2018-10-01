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أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الخارجية تسلم رسالة من الرئيس السيسي إلى نظيره الغيني

مبني وزارة الخارجية
مبني وزارة الخارجية
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مبني وزارة الخارجية

سمرالسيد 

يشارك السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية في الاحتفال الذي سيقام بمناسبة الذكرى الـ60 لعيد استقلال غينيا اليوم في العاصمة الغينية كوناكري، حاملاً رسالة من رئيس الجمهورية إلى رئيس جمهورية غينيا.

وتأتي المشاركة المصرية في هذا الحدث تأكيداً على خصوصية وعمق العلاقات التاريخية بين مصر وغينيا، وتقديراً للدور المصري على الساحتين الأفريقية والدولية، وفي إطار قرب تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في مستهل عام 2019.
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