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سيـــاســة
الخارجية تسلم رسالة من الرئيس السيسي إلى نظيره الغيني
الإثنين 01 أكتوبر 2018 05:23 م
مبني وزارة الخارجية
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مبني وزارة الخارجية
سمرالسيد
يشارك السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية في الاحتفال الذي سيقام بمناسبة الذكرى الـ60 لعيد استقلال غينيا اليوم في العاصمة الغينية كوناكري، حاملاً رسالة من رئيس الجمهورية إلى رئيس جمهورية غينيا.
وتأتي المشاركة المصرية في هذا الحدث تأكيداً على خصوصية وعمق العلاقات التاريخية بين مصر وغينيا، وتقديراً للدور المصري على الساحتين الأفريقية والدولية، وفي إطار قرب تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في مستهل عام 2019.
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