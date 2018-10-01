المعهد المصرفي يخرج دفعة من المشتركين بشهادة الائتمان والمخاطر

المعهد المصرفى المصرى

سيد بدر



احتفل المعهد المصرفي المصري، وبنك التعمير والإسكان، اليوم الإثنين، بتخرج دفعة جديدة من المشتركين في شهادة الائتمان والمخاطر للمصرفيين في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تم تصميمها لتعريف المشتركين بكافة جوانب الائتمان المصرفي سواء على المدى القصير، أو المتوسط أو الطويل.



ووزعت شهادات التخرج بحضور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، وفتحي السباعي، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، وليلى العطيفي، مدير عام وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمعهد المصرفي.



وفي هذا السياق، أكد السيد عبد العزيز نصير، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً حيوياً في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية متكاملة ومتوازنة، إلى جانب توفير فرص عمل متنوعة، مضيفاً أن هذا هو أحد الأسباب الرئيسية لقيام المعهد بإنشاء وحدة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يقدم من خلالها خدمات التدريب، سواء لمقدمي الخدمة من العاملين في البنوك المصرية، أو الحاصلين على الخدمة من الراغبين في الحصول على خدمات الاقتراض من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأوضح أن تخريج دفعة جديدة من هذا البرنامج اليوم بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان يحقق نتائج إيجابية لدعم هذا القطاع في مصر، بعدد ساعات تدريبية وصل 194 ساعة.

