EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
المعهد المصرفي يخرج دفعة من المشتركين بشهادة الائتمان والمخاطر
الإثنين 01 أكتوبر 2018 05:22 م
المعهد المصرفى المصرى
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
المعهد المصرفى يزور الهند للاطلاع على أحدث تطبيقات المدفوعات الالكترونية
المعهد المصرفى يعلن تخريج دفعتين من قادة المستقبل
مدير المعهد المصرفى المصرى: 4 بنوك تطلب الاستفادة من التعلم الإلكترونى
المعهد المصرفى المصرى
سيد بدر
احتفل المعهد المصرفي المصري، وبنك التعمير والإسكان، اليوم الإثنين، بتخرج دفعة جديدة من المشتركين في شهادة الائتمان والمخاطر للمصرفيين في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تم تصميمها لتعريف المشتركين بكافة جوانب الائتمان المصرفي سواء على المدى القصير، أو المتوسط أو الطويل.
ووزعت شهادات التخرج بحضور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، وفتحي السباعي، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، وليلى العطيفي، مدير عام وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمعهد المصرفي.
وفي هذا السياق، أكد السيد عبد العزيز نصير، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً حيوياً في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية متكاملة ومتوازنة، إلى جانب توفير فرص عمل متنوعة، مضيفاً أن هذا هو أحد الأسباب الرئيسية لقيام المعهد بإنشاء وحدة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يقدم من خلالها خدمات التدريب، سواء لمقدمي الخدمة من العاملين في البنوك المصرية، أو الحاصلين على الخدمة من الراغبين في الحصول على خدمات الاقتراض من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن تخريج دفعة جديدة من هذا البرنامج اليوم بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان يحقق نتائج إيجابية لدعم هذا القطاع في مصر، بعدد ساعات تدريبية وصل 194 ساعة.
أخبار المال
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا