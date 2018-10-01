غدا.. انتخابات النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية

رحاب صبحى





تجرى غدا انتخابات نقابة الصحفيين الفرعية بالاسكندرية على منصب النقيب، وثلاثة من أعضاء المجلس بدلاً من الذين انتهت مدة عضويتهم.





ويتنافس على منصب رئيس النقابة الفرعية (3) صحفيين هم رزق الطرابيشى، ومحمد محمود وهويدا فتحى، بينما يتنافس على مقاعد العضوية (8) صحفيين هم إبراهيم رضوان، والسيد سعيد، وبسمة الشحات، وتامر صلاح الدين، وحسن أبوشقرة، وعصام صبرى، وعمرو حافظ، وهدى الساعاتي.





وأعلن جمال عبد الرحيم، عضو مجلس النقابة العامة للصحفيين، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، فتح باب التسجيل فى الجمعية العمومية و التصويت لانتخاب رئيس النقابة الفرعية والتجديد النصفى للأعضاء، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح الغد على أن يغلق الباب في الساعة الخامسة مساء، موضحا أن في حالة اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية، وهو (50% +1)، تبدأ اللجنة المشرفة على الانتخابات فرز الأصوات مباشرة، بينما إذا لم يكتمل النصاب القانوني تؤجل الانتخابات إلى يوم الثلاثاء (16/10/2018)، ويكون النصاب في هذه الحالة بحضور (25%).





وتابع عبدالرحيم: في حالة عدم حصول أى مرشح لمنصب رئيس النقابة الفرعية على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للناخبين، تجرى الإعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، وذلك من الساعة السادسة وحتى الثامنة من مساء نفس اليوم. وكذلك فى حالة تساوى الأصوات بين أكثر من مرشح لعضوية المجلس، تجرى قرعة علنية بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، وفقاً لنص المادة (38) من قانون النقابة (رقم 76 لسنة 1970).





وأوضح أنه إذا وجد داخل مقر النقابة من لم يتمكن من التصويت عند الساعة الخامسة، يبقى الباب مفتوحا ً حتى انتهاء تصويت جميع المتواجدين بمقر الانتخاب.



رحاب صبحى رحاب صبحى

تجرى غدا انتخابات نقابة الصحفيين الفرعية بالاسكندرية على منصب النقيب، وثلاثة من أعضاء المجلس بدلاً من الذين انتهت مدة عضويتهم.

ويتنافس على منصب رئيس النقابة الفرعية (3) صحفيين هم رزق الطرابيشى، ومحمد محمود وهويدا فتحى، بينما يتنافس على مقاعد العضوية (8) صحفيين هم إبراهيم رضوان، والسيد سعيد، وبسمة الشحات، وتامر صلاح الدين، وحسن أبوشقرة، وعصام صبرى، وعمرو حافظ، وهدى الساعاتي.

وأعلن جمال عبد الرحيم، عضو مجلس النقابة العامة للصحفيين، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، فتح باب التسجيل فى الجمعية العمومية و التصويت لانتخاب رئيس النقابة الفرعية والتجديد النصفى للأعضاء، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح الغد على أن يغلق الباب في الساعة الخامسة مساء، موضحا أن في حالة اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية، وهو (50% +1)، تبدأ اللجنة المشرفة على الانتخابات فرز الأصوات مباشرة، بينما إذا لم يكتمل النصاب القانوني تؤجل الانتخابات إلى يوم الثلاثاء (16/10/2018)، ويكون النصاب في هذه الحالة بحضور (25%).

وتابع عبدالرحيم: في حالة عدم حصول أى مرشح لمنصب رئيس النقابة الفرعية على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للناخبين، تجرى الإعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، وذلك من الساعة السادسة وحتى الثامنة من مساء نفس اليوم. وكذلك فى حالة تساوى الأصوات بين أكثر من مرشح لعضوية المجلس، تجرى قرعة علنية بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، وفقاً لنص المادة (38) من قانون النقابة (رقم 76 لسنة 1970).

وأوضح أنه إذا وجد داخل مقر النقابة من لم يتمكن من التصويت عند الساعة الخامسة، يبقى الباب مفتوحا ً حتى انتهاء تصويت جميع المتواجدين بمقر الانتخاب.