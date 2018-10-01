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استثمار
بالم هيلز تتقدم بمستندات زيادة رأس المال الى 10 مليار جنيه
الإثنين 01 أكتوبر 2018 05:11 م
شركة بالم هيلز للتعمير
أخر الأخبار
شركة بالم هيلز للتعمير
رجب عزالدين
تقدمت شركة بالم هيلز للتعمير الى ادارة البورصة بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 6 مليار جنيه إلى 10 مليار جنيه وجارى فحصها لعرضها على لجنة القيد.
كما تقدمت بمستندات قيد حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلي لعدد 769,6 مليون سهم.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت فى أغسطس الماضى على قيام الشركة بنشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر عبر اكتتاب المساهمين.
وقفزت أرباح شركة بالم هيلز للتعمير إلى 440 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بقيمة 349.3 مليون الفترة المماثلة وبنمو بلغ 25%.
ويذكر أن مجلس إدارة الشركة وافق فى 31 يوليو الماضى على زيادة رأس المال المصدر من 4,6 مليار جنيه إلى 6,1 مليار بزيادة قدرها 1,5 مليار عبر إصدار 769,6 مليون سهم عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الزيادة .
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