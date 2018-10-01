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للمرة الأولى منذ 4 أسابيع.. بيع سندات خزانة بقيمة 900 مليون جنيه
الإثنين 01 أكتوبر 2018 04:59 م
البنك المركزى
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البنك المركزى
خالد بدر الدين
أظهرت بيانات البنك المركزي، اليوم الإثنين، عن بيع سندات خزانة بقيمة 903.8 جنيه، منها 750 مليونًا لأجل 3 سنوات بعائد 18.432% و153.8 مليون جنيه لأجل 7 سنوات بعائد 18.431%، للمرة الأولى منذ 4 أسابيع.
وذكرت وكالة "رويترز"، أن البنك المركزي ووزارة المالية ألغيا عطاءات بيع السندات على مدار الأربعة أسابيع الأخيرة بسبب طلب عوائد تراها مصر خارج الحدود المنطقية، وقال مصرفيان -شارك أحدهما في عطاء هذا الأسبوع- إن البنوك والمستثمرين طلبت عوائد بين 18.40% و18.60%.
كان محمد معيط، وزير المالية، قال الأسبوع الماضي، إن مصر تلغي طروحات أدوات الدين الحكومية عند ارتفاع أسعار الفائدة، ويوجد وسائل أخرى لتدبير السيولة والحكومة قادرة على تدبر الأمر.
وتستهدف الحكومة الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى 14.7%، مقارنة مع 18.5 % في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو الماضى.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.
البنك المركزى
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