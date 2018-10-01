وزيرا السياحة والآثار يتفقدان عدد من المواقع الأثرية في اسوان

جانب من الجولة





دعاء محمود





تفقد الدكتورالدكتور خالد العناني وزير الاثار والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة اليوم عددا من الأماكن الاثرية بأسوان ، للوقوف على الخدمات المقدمة للسائحين ، وبحث سبل رفع كفاءتها ، وتطوير طرق ادارتها، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة للسائحين والجمهور بها، مما يكون له أكبر الأثر في خلق صورة ذهنية إيجابية لدى السائح مما يدفعه الى تكرار الزيارة للمكان مرات عديدة .





وقد قام الوزيران بزيارة الأماكن الاثرية الرئيسية في اسوان ،وحرصا على لقاء السائحين من الجنسيات المختلفة الذين توافدوا على تلك الأماكن مع بدء الموسم السياحي الشتوي



تأتي هذه الزيارات في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي السياحة والاثار ، وفي إطار الاهتمام الذي توليه الوزارة للسياحة الثقافية، وذلك مع بدء الحملة الترويجية الجديدة للوزارة والتي ستتضمن الدعاية لكل محافظة على حدى، من خلال خلق علامات سياحية لكل منها Branding by Destination ، و الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير في ٢٠٢٠ " GEM20/20"





وقد شملت الجولة زيارة معبد فيلة ومنطقة المسلة ومتحف اثار النوبة، و قام الوزيران بالحديث مع العاملين في المناطق الاثرية .





وأشارت الوزيرة الى أن أهالي المناطق الاثرية والسياحية هم من المحاور الاساسية للمفهوم الذي تتبناه الحملة الترويجية الجديدة لوزارة السياحة people to people ، فمن خلالهم يرى السائح وجه مصر ويتعرف على شعبها .







كما حرص الوزيران والمحافظ على القيام بجولة في السوق السياحي ، حيث قاموا بالحديث مع الباعة وشراء المنتجات المحلية، وقاموا بإلتقاط الصور التذكارية مع الأهالي و طلبة المدارس .







وحرص الوزيران ايضا على زيارة جزيرة الفانتين والمتحف الملحق بها ، والذي تم افتتاحه عام ٢٠١٧، حيث ستكون هذه الجزيرة أحد الأماكن التراثية التي سيتم فيها التنسيق بين وزارتي السياحة والاثار لإقامة مشروع يكون نموذجا لتطبيق مفاهيم السياحة المستدامة ، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة وتنمية ودعم المجتمعات المحيطة بالمناطق السياحية، حيث يعيش أهالي الجزيرة متاخمين للمنطقة الاثرية هناك .







ومن المقرر أن يلتقي الوزيران باتحاد الشركات السياحية البلجيكية (UPAV) الناطقة بالفرنسية، والذي يعقد مؤتمره السنوي هذا العام في مصر فى الفترة من 28 سبتمبر الجارى وحتى 2 أكتوبر الجارى من خلال رحلة نيلية بين مدينتى الأقصر وأسوان .

























