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نقل وملاحة
مذكرة تفاهم لتأهيل محطتي مترو لذوى الاحتياجات الخاصة
الإثنين 01 أكتوبر 2018 04:40 م
مترو الأنفاق
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مترو الأنفاق
المال - خاص
شهد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للأنفاق، ومؤسسة "حلم وعزيمة" لذوي القدرات الخاصة، بهدف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مجالات الحياة.
ووقع عن الهيئة القومية للأنفاق، الدكتور عمرو شعت، نائب وزير النقل، والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وعن مؤسسة "حلم وعزيمة"، آمنة الساعي، رئيس مجلس الإدارة.
وقال الدكتور هشام عرفات: إن هذا الاتفاق جزءً من مشروع إتاحة وسائل النقل المختلفة بالقاهرة الكبرى، لتكون أكثر إتاحة لاستقبال وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء الحوامل، ويستهدف تنفيذ تطويرات بمحطتي (جامعة القاهرة- فيصل) بالخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، مثل تهيئة مسارات المشاة وتعديل وبناء المنحدرات الخاصة بنقاط الوصول والدخول للمحطة وتسهيل عملية شراء التذاكر، وسيتم الاهتمام بتوعية وتدريب العاملين بالمحطة على كيفية التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يستفيد من مشروع إتاحة محيط جامعة القاهرة أكثر من 5 آلاف شخص ذوو إعاقة منهم حوالي ألف طالب وعامل بالجامعة، وأن الهيئة القومية للأنفاق تنفذ جميع مشروعاتها المستقبلية مع الأخذ فى الاعتبار احتياجات ذوي الإعاقة من (مصاعد – ومنحدرات – ماكينات تذاكر لنقلهم من المنطقة المجانية إلى المنطقة المدفوعة).
وأكد الدكتور عمرو شعت أن هذا التوقيع سيسهم في تحقيق المزيد من النجاحات للوصول إلى الأهداف المطلوب تحقيقها لهذه الفئة، وهي تسهيل حركة السير لذوي الإحتياجات ومحاولة دمجهم في الحياة، وتوفير وسيلة مواصلات آمنة وجيدة لهم.
وقالت آمنة الساعي: "هذا التوقيع يأتي بهدف الوصول لأن يكون هذا المشروع نموذج لجعل جميع محطات المترو مهيأة ومتاحة للجميع، نحن نعمل على مشاريع مختلفة فى منطقة الجيزة لجعلها نموذج متكامل يسير على نهجه كافة المناطق الأخرى بالمحافظة".
النقل
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