المصرية لعلوم الطيران تتعاقد على تدريب 153 طالباً ليبياً

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران







دعاء محمود





قال الطيار إلياس صادق رئيس مجلس إدارة الاكاديمية المصرية لعلوم الطيران، أنه قد تم توقيع برتوكول تعاون بين الأكاديمية وشركة مزايا للإستشارات والتدريب الليبية لتدريب عدد 153 طالب ليبي في كل من كلية المراقبة الجوية وكلية الدراسات المتخصصة بالأكاديمية.



وأكد أن هذا العمل يتم في اطار توجيهات الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني بالإرتقاء بمنظومة الطيران والخدمات المقدمة على كافة الأصعدة وكذلك تعدد مصادر الدخل وتعظيم العائد



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ومن ناحية أخرى قام الطيار إلياس صادق بتسليم شهادات التدريب لطلبة وطالبات الجامعة المصرية الصينية من مختلف الكليات والذين اجتازوا التدريب العملي الصيفي بالأكاديمية وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمبنى وزارة الطيران المدني

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كما شملت أنشطة الاكاديمية تنظيم احتفالية لتخريج دفعة معلومات الطيران، وكذلك استقبال دفعة جديدة من الطلاب المصريين والوافدين للإلتحاق بالأكاديمية خلال العام الدراسي 2018/2019 .

