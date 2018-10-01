EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
المصرية لعلوم الطيران تتعاقد على تدريب 153 طالباً ليبياً
الإثنين 01 أكتوبر 2018 04:34 م
الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
أخر الأخبار
الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
دعاء محمود
قال الطيار إلياس صادق رئيس مجلس إدارة الاكاديمية المصرية لعلوم الطيران، أنه قد تم توقيع برتوكول تعاون بين الأكاديمية وشركة مزايا للإستشارات والتدريب الليبية لتدريب عدد 153 طالب ليبي في كل من كلية المراقبة الجوية وكلية الدراسات المتخصصة بالأكاديمية.
وأكد أن هذا العمل يتم في اطار توجيهات الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني بالإرتقاء بمنظومة الطيران والخدمات المقدمة على كافة الأصعدة وكذلك تعدد مصادر الدخل وتعظيم العائد
.
ومن ناحية أخرى قام الطيار إلياس صادق بتسليم شهادات التدريب لطلبة وطالبات الجامعة المصرية الصينية من مختلف الكليات والذين اجتازوا التدريب العملي الصيفي بالأكاديمية وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمبنى وزارة الطيران المدني
.
كما شملت أنشطة الاكاديمية تنظيم احتفالية لتخريج دفعة معلومات الطيران، وكذلك استقبال دفعة جديدة من الطلاب المصريين والوافدين للإلتحاق بالأكاديمية خلال العام الدراسي 2018/2019 .
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا