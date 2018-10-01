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اقتصاد وأسواق

إحصاء | إنتاج الفول في مصر يتراجع بأكثر من النصف خلال 12 عاما

عربة فول
عربة فول
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عربة فول


المال خاص: 

رصد تقرير حديث، صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع عنيف في إنتاجية مصر من الفول بمختلف أصنافه (بلدي – أخضر – محمل أخضر) ، خلال 12 عاما، وقال التقرير أن المساحاة المنزرعة من الفول خلال عام 2016، سجلت 88 ألف فدان ، بإنتاجية لم تتجاوز 142 ألف طن، مقابل 221 ألف فدان أنتجت نحو 413 ألف طن عام 2005.

وكان وزير الزراعة السابق، عبد المنعم البنا، قال في مايو 2017، أن مصر تستورد فول بنحو 125 مليون دولار.

وفيما يخص القمح، قال التقرير أن المساحات المنزرعة من القمح خلال 2016 سجلت 3,353 مليون فدان، بإنتاجية بلغت 9,343 مليون طن، مقابل 2,98 مليون فدان انتجت 8,141 مليون طن عام 2005.

ومصر هي اكبر مستورد للقمح في العالم، بمتوسط سنوي في حدود 10 مليون طن، تستوردها الحكومة والقطاع الخاص للوفاء باحتياجات الاستهلاك المحلي.

كما رصد التقرير تراجع كبير في إنتاجية مصر من الشعير على مدار 12 عاما، لتسجل المساحات المزروعة 60 ألف فدان أنتجت 100 ألف طن، مقابل 248 ألف فدان أنتجت 198 ألف طن عام 2005.

ولفت التقرير إلى زيادة ملحوظة في إنتاج فول الصويا خلال فترة المقارنة، لتسجل المساحات المنزرعة نحو 32 ألف فدان أنتجت 45 ألف طن عام 2016، مقابل 20 ألف فدان أنتجت 26 ألف طن عام 2005.

ويوضح الجدول التالي، التفاصيل الكاملة لتطور مساحات الأفدنة وإنتاجيتها لتلك المحاصيل، على مدار 12 عاما.




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