هبوط جماعى لمؤشرات البورصة مع ختام تعاملات الإثنين

البورصة المصرية

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.16% عند مستوى 14446 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 2.08% عند 697 نقطة، كما هبط «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 1.82% عند مستوى 1777 نقطة، وهبط المؤشر الخمسينى 1.84% عند مستوى 2236 نقطة، بينما هبط العشرينى 1.44% إلى 13989.



وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 946 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 35.9 مليون جنيه و31.4 مليون جنيه و35.6 مليون جنيه و7.2 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 12.2 مليون جنيه و98 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 29 سهما من إجمالى 169 متداولة، بينما هبط 103 وبقى 37 دون تغير.