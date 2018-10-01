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بنـــوك
صافي الأصول الأجنبية بالبنوك يتراجع للشهر الثاني
الإثنين 01 أكتوبر 2018 04:31 م
البنك المركزى 1
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البنك المركزى 1
سيد بدر:
انخفض فائض صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي والبنوك للشهر الثاني على التوالي ليسجل 14.696 مليار دولار بنهاية أغسطس مقابل 15.740 مليار دولار بنهاية يوليو السابق عليه .
وتمثل صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي إجمالي الأصول المستحقة للجانبين تجاه غير المقيمين في الاقتصاد المصري، مقابل التزاماتهم تجاه غير المقيمين أيضًا، ويعكس هذا البند قوة السيولة الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري .
ووفقًا لتقرير حديث للبنك المركزي حصلت عليه "لمال" فقد تراجعت إجمالي الأصول لدى القطاع المصرفي والبنك المركزي لتسجل 56.931 مليار دولار بنهاية أغسطس مقابل 58.718 مليارًا في يوليو، بضغط تراجع الأصول لدى البنوك بنحو 1.823 مليار دولار لتسجل 13.486 مليارًا في أغسطس، بينما شهدت أصول البنك المركزي ارتفاعًا طفيفًا بنحو 38 مليون دولار لتسجل 43.446 مليار دولار.
وفي ذات السياق تراجعت إجمالي الالتزامات لتسجل 42.236 مليار دولار بنهاية أغسطس مقابل 42.992 مليار دولار بنهاية يوليو منخفضة بنحو 756 مليون دولار، بدعم تراجع التزامات القطاع المصرفي بنحو 705 مليون دولار لتسجل 15.802 مليارًا، وتراجع الالتزامات على البنك المركزي بنحو 50 مليون دولار لتسجل 26.434 مليار دولار بنهاية أغسطس.
وقال البنك المركزي في تقرير السياسة المالية الصادر حديثًا، إن قرار تحریر سعر الصرف وما تبعه من رفع أسعار العائد، حقق نتائج ملموسة خلال عام 2017
وأضاف: "أدى زیادة الصادرات غیر البترولیة بعد زیادة تنافسیتھا، وكذا زیادة إیرادات قطاع السیاحة وتحویلات المصریین العاملین بالخارج، بالإضافة إلى زیادة تدفقات الاستثمارات الأجنبیة إلى تحقیق فائض في موارد البنوك بالنقد الأجنبي، ما ساھم في استقرار قیمة العملة المحلیة ، وكذلك إلغاء البنك المركزي المصري للحد الأقصى للتحویلات إلى الخارج، وكذا إلغاء الحدود القصوى للسحب والإیداع النقدي للأشخاص الاعتباریة العاملة في مجال استیراد السلع غیر الأساسیة.
وأكد أن هذه النتائج أسهمت في انخفاض العجز في صافي الأصول الأجنبیة من نحو 116 ملیار جنیھ في دیسمبر 2016 ،لیتحول إلى فائض بنحو 57 ملیار جنیھ في دیسمبر 2017.
كما تراجع العجز في صافي الأرصدة المستحقة للبنوك في الخارج من نحو 90 ملیار جنیھ في نھایة عام 2016 لیتحول إلى فائض بنحو 110 ملیار جنیھ في نھایة دیسمبر 2017.
البنك المركزى المصرى
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