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رياضة
إنفوجراف | مصر تحصد نصيب الأسد فى ثمن نهائي كأس زايد
الإثنين 01 أكتوبر 2018 04:16 م
كأس زايد للأندية الأبطال
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كأس زايد للأندية الأبطال
على المصرى:
أختتمت مساء أمس الأحد، فعاليات دور الـ 32، لكأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية"، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، بوصول 16 فريقا لثمن النهائى، الذى ستجرى قرعته يوم السبت المقبل، في العاصمة السعودية، الرياض.
واستحوذت مصر على نصيب الأسد من الأندية المتأهلة لدور الستة عشر، بواقع 4 أندية "الأهلى والزمالك والإسماعيلى والاتحاد السكندرى"، تلتها السعودية بثلاثة أندية "أهلى جدة والهلال والنصر"، ومثلها للجزائر "وفاق سطيف واتحاد العاصمة ومولودية الجزائر".
وصعد فريقين من المغرب "الوداد البيضاوى والرجاء البيضاوى"، وفريق من كل تونس "النجم الساحلى"، والعراق "النفط"، والإمارات "الوصل"، والسودان "المريخ"، وستبدأ منافسات دور الـ 16 خلال أكتوبر الجاري.
ومن المنتظر أن يقام على هامش القرعة، يوم السبت المقبل، ورشة عمل بين الأندية المتأهلة، للإتفاق على المواعيد المناسبة للمباريات، على أن تقام لقاءات دور الستة عشر من البطولة بنظام الذهاب والإياب "خروج المغلوب".
رياضة
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