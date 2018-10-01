القاهرة للاستثمار: 15 مليار جنيه تكلفة إنشاء المدينة الطبية

القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية

شريف عمر وأسماء السيد



كشف حسن القلا، رئيس مجلس الإدارة بشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، عن مشاركة شركته في تدشين مدينة طبية متكاملة على مساحة 110 فدانًا، بتكلفة 15 مليار جنيه.



وأضاف القلا، في تصريحات خاصة لـ"المال"، أن شركته ستهمين على 10% من المشروع بنسبة 15% لجامعة بدر، وستكون السعة الإجمالية 2000 سرير.



وتعمل القاهرة للاستثمار فى مجال إنشاء وإدارة المنشآت التعليمية، وتمتلك سلاسل مدارس فيوتشر للغات بجانب جامعة بدر، كما تملك مشروعات عقارية فى منطقة المقطم، ولديها منشآت علاجية، واستثمارات بمجال تجارة الأدوات الطبية وأجهزة المستشفيات، والخدمات البترولية