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الجامعة الأمريكية تقيم احتفالية خاصة بذكرى انتصارات أكتوبر
الإثنين 01 أكتوبر 2018 04:41 م
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"البورصة"توقع اتفاقية مع"الجامعة الامريكية" لتعزيز آليات تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة
المرسي عزت
قال هاينز ماهوني، المستشار الثقافي لرئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة إن الجامعة ستقيم احتفالية خاصة بذكرى نصر أكتوبر المجيد.
وأضاف ماهوني علي هامش الاعلان عن اطلاق القمة الدولية للعلاقات العامة "صوت مصر.. الدولة تتحدث"، اليوم، أن الجامعة الأمريكية تولي أهمية خاصة بتشجيع العلاقات الثقافية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بما يدعم أواصر التعاون بين البلدين.
وأوضح أن الجامعة تقيم العديد من الفاعليات الثقافية المهتمة بالفنون ،مشيرا في هذا الصدد إلى استضافة الجامعة قريبا عدد من فرق موسيقى الجاز العالميين والمحليين.
وأكد كذلك الاهتمام بنقل الثقافة المصرية إلى المجتمع الأمريكي، لافتا إلى تولي الجامعة ترجمة العديد من مؤلفات نجيب محفوظ إلى اللغة الانجليزية.
انتصارات أكتوبر
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