بعد قرار شطب عضويته من الزمالك.. تويتر يتحول لمنصة دعم لحازم إمام

حازم إمام

أحمد صبرى



تصدر هاشتاج "حازم_إمام"، المركز الأول على الترند المحلى لموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، دعمًا لحازم إمام نجم نادى الزمالك السابق، وعضو اتحاد الكرة بعد شطبه، حيث أعلنت الجماهير رفضها للقرار.



وأعلن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أنه قرر تقديم بلاغ للنائب العام ضد أعضاء اللجنة الأوليمبية، وشطب الأعضاء الزملكاوية من النادي بينهم حازم إمام، الذي وقع قرار اللجنة الأوليمبية بإيقافه.



وأعلن العديد من المغردين غضبهم من القرار، معظمهم من مشجعى النادى الأهلى، مؤكدين أن حازم إمام قامة كبيرة وشخصية تتمتع بخلق عالى ولن ينجرف للتلاسن مع أحد.



وقال حسام غنيم، أحد المشاركين بالهاشتاج: "‏والله العظيم ما لاقي كلام أقوله..!!؟، حبي كأهلاوي لحازم إمام لا يقل عن حبي ل تريكة.. ملخص كلامي".



وقال حسام الرشيدى: "#مرتضى_منصور تفكيره مادي بحت هو يقدر يشطب عضوية #حازم_إمام من على الورق لكن ميقدرش يشطبها من قلوبنا، وعلى رأي المثل " #الزمالك بيت أبونا ويشطبونا".