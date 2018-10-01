المركزي: قروض القطاع العائلى ترتفع مليارى جنيه فقط خلال شهر

البنك المركزى

أحمد الدسوقى

ارتفعت قروض القطاع العائلى المجمعة بالعملتين المحلية والأجنبية بقيمة مليارى جنيه فقط، لتصل الى 476 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 474 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى.



كما ارتفعت القروض الموجهة للأفراد بقيمة 4 مليارات جنيه، لتسجل 270 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضى، مقابل 266 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.



وكان البنك المركزى قد أعلن ارتفاع اجمالى قروض البنوك للعملاء خلال يوليو الماضي، بنحو 1.9 مليار جنيه لتسجل 1.621 تريليون جنيه بنهاية يوليو مقابل 1.619 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه.



وبلغت القروض للحكومة نحو 457.9 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 452.9 مليار جنيه بنهاية يونيو، بزيادة نحو 5 مليارات جنيه، بينما تراجعت القروض لغير الحكومة بنحو 3 مليارات جنيه خلال نفس الفترة لتسجل 1.163 تريليون جنيه بنهاية يوليو مقابل 1.166 تريليون جنيه بنهاية يونيو.