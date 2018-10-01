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بنـــوك
البنوك تضيف ودائع محلية بقيمة 30 مليار جنيه خلال أغسطس
الإثنين 01 أكتوبر 2018 05:39 م
البنوك المصرية
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البنوك المصرية
سيد بدر
جذب بنوك القطاع المصرفي ودائع جديدة بقيمة 30.7 مليار جنيه خلال أغسطس الماضي لتسجل إجمالي الودائع بالعملة المحلية 2.333 تريليون جنيه مقابل 2.303 تريليون بنهاية يوليو.
وأوضح البنك المركزي في تقرير حديث حصلت "المال" على نسخة منه، أن الودائع الجارية ارتفعت إلى 385.6 مليار جنيه بنهاية أغسطس مقابل 376.3 مليار جنيه بنهاية يوليو، كما حققت الودائع غير الجارية ارتفاعًا إلى 1.948 تريليون جنيه مقابل 1.927 تريليون بنهاية يونيو.
واستحوذ القطاع العائلي على 82% تقريبًا من إجمالي الودائع بالعملة المحلية بقيمة 1.921 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، بينما استحوذ القطاع الخاص على نسبة 15.1%، والقطاع العام على 2.5%.
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