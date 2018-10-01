EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
عودة يستهدف الوصول بمحفظة التمويلات الإسلامية للشركات لمليار جنيه
الإثنين 01 أكتوبر 2018 03:53 م
بنك عوده
أخر الأخبار
بنك عوده
سيد بدر
قال محمد لطيف رئيس قطاع المؤسسات والصيرفة الإسلامية والتسويق في بنك عوده مصر إن مصرفه يمتلك خطة توسعية يسعي من خلالها الوصول بنسبة مساهمة القطاع في أرباح البنك إلى أكثر من 10% بنهاية عام 2020.
وأكد أن البنك يسعى للوصول بمحفظة التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات إلى مليار جنيه بنهاية العام الجاري.
وأوضح لطيف في تصريحاته أن البنك يستهدف التوسع في المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة التي يقدمها عبر إطلاق منتجين قبل نهاية العام الجاري، مضيفاً أن مصرفه يُقدم حالياً نحو 12 منتج متوافق مع الشريعة الإسلامية من خلال 3 فروع.
وصرح محمد حسن رئيس الصيرفة الإسلامية في بنك عوده إلى أن البنك بصدد إطلاق منتجين جديدين قبل نهاية العام.
وأشار بأن المنتج الأول يتمثل في تمويل المشاريع المتوسطة بصيغ متوافقة مع الشريعة الإسلامية بحد أقصي 2 مليون جنيه للعميل الواحد.والمنتج الثاني هو البطاقة الائتمانية المتوافقة مع الشريعة والتي تقوم على مفهوم القرض الحسن، حيث يتم تحصيل مبلغ شهرياً من العميل يمثل ايجار عن الخدمة المُقدمة من البنك، وفي حالة عدم استخدام العميل للبطاقة أو عدم استخدام إجمالي الحد الائتماني المسموح به يتم إعادة الرسوم التي تم تحصيلها للعميل وفقاً لشرائح الاستخدام.
بنك عوده
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا