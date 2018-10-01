عودة يستهدف الوصول بمحفظة التمويلات الإسلامية للشركات لمليار جنيه

بنك عوده



سيد بدر



قال محمد لطيف رئيس قطاع المؤسسات والصيرفة الإسلامية والتسويق في بنك عوده مصر إن مصرفه يمتلك خطة توسعية يسعي من خلالها الوصول بنسبة مساهمة القطاع في أرباح البنك إلى أكثر من 10% بنهاية عام 2020.



وأكد أن البنك يسعى للوصول بمحفظة التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات إلى مليار جنيه بنهاية العام الجاري.



وأوضح لطيف في تصريحاته أن البنك يستهدف التوسع في المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة التي يقدمها عبر إطلاق منتجين قبل نهاية العام الجاري، مضيفاً أن مصرفه يُقدم حالياً نحو 12 منتج متوافق مع الشريعة الإسلامية من خلال 3 فروع.



وصرح محمد حسن رئيس الصيرفة الإسلامية في بنك عوده إلى أن البنك بصدد إطلاق منتجين جديدين قبل نهاية العام.



وأشار بأن المنتج الأول يتمثل في تمويل المشاريع المتوسطة بصيغ متوافقة مع الشريعة الإسلامية بحد أقصي 2 مليون جنيه للعميل الواحد.والمنتج الثاني هو البطاقة الائتمانية المتوافقة مع الشريعة والتي تقوم على مفهوم القرض الحسن، حيث يتم تحصيل مبلغ شهرياً من العميل يمثل ايجار عن الخدمة المُقدمة من البنك، وفي حالة عدم استخدام العميل للبطاقة أو عدم استخدام إجمالي الحد الائتماني المسموح به يتم إعادة الرسوم التي تم تحصيلها للعميل وفقاً لشرائح الاستخدام.











