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اقتصاد وأسواق
تعرف على وظائف خالية براوتب بين 2500-5500 جنيه
الإثنين 01 أكتوبر 2018 05:34 م
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دعاء حسني
أعلنت شركة dejavu، للملابس، عن حاجتها لـ30 موظف للعمل كمسئول مبيعات داخلية، في مقاراتها ، بالقاهرة الجديدة والمعادي ومدينة نصر ومصر الجديدة.
ذكرت dejavu اشتراطات التقدم للوظيفة، عبر موقع فرصنا للتوظيف الالكتروني، بأن الفرصة متاحة للجنيسين لمن يتراوح عمره بين 20-30 سنة وحاصل علي مؤهل عالي، ولا يشترط إجادة اللغة الإنجليزية او الحاسب الآلي أو خبرة سابقة، براتب بين 1400-2000 جنيه، وعمولة مبيعات 20% ، ويحتسب الوقت الإضافي وتقدم الشركة تأمين صحي وإجتماعي.
وذكرت مجموعة نصار ، عن حاجتها لمدير مالي للعمل بمقر الشركة بالقناطر الخيرية بالقليوبية، أوضحت أن الوظيفة تتطلب أن يكون المتقدم خبرة ببرامج ERP اوراكل وساب، ويشترط إلمامه بفنون الإدارة، وخبرة في مراجعة الميزانية ومتابعة حسابات العملاء والخزنة والبنوك، وأن يكون خبرة في فتح الاعتمادات.
وقالت، المجموعة إن الوظيفة مقتصرة علي الذكور، و إشتراطاتها ان يكون حاصل علي مؤهل عالي، ويتراوح عمره بين 35-50 سنة، بخبرة 10 سنوات في الإدارة المالية بشركات كبري معروفة، ويجيد اللغة الإنجليزية وبرامج الحاسب الآلي إجادة تامة، مقابل راتب قابل للتفاوض.
فيما أعلنت شركة أورينت للصناعة ومقرها السادس من اكتوبر ، عن حاجتها لـ50 موظف، للعمل كعمال مخازن، وإشترطت في المتقدمين أن يكون من الذكور ، عمره بين 20-40 سنة، ولم تشترط وجود خبرة سابقة، كما لم تشترط مؤهل محدد، براتب بين 2500-3500 جنيه .
فيما أعلنت شركة كوك دورر، للوجبات السريعة، متخصصة في مجال السياحة، عن حاجتها لفنيين ميكانيكا للعمل بمقرها في العبور، خبرة في الافران الدوارة. وذكرت كوك دوور، أن متطلبات شغل الوظيفةـ هي أن يكون المتقدم من الذكور، عمره بين 20-40 سنة، بسنوات خبرة بين 2-10 سنوات، بمؤهل متوسط ثانوية فنية نظام ٣ سنوات ، ولم تشترط إجادته اللغة الإنجليزية او الحاسب الآلي ، مقابل راتب بين 3500-5500 جنيه.
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