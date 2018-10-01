إحصاء | مصر تفقد نحو 10 مليون طن برسيم خلال 12 عام

المال – خاص:



رصد تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع المساحات المنزرعة من البرسيم، خلال الفترة من 2005 حتى 2016 إلى حوالي 1.55 مليون فدان، تنتج 44,5 مليون طن، مقابل 2,1 مليون فدان أنتجت نحو 54,9 مليون طن عام 2005.



ولفت التقرير إلى استقرار انتاج مصر من الثوم بشكل نسبي خلال فترة المقارنة، غير انه أشار إلى تراجع إنتاجية الفدان الواحد، حيث انتجت مصر 242 ألف طن ثوم عبر 17 ألف فدان، عام 2005، ارتفعت إلى 273 ألف فدان عام 2016 على الرغم من الزيادة الكبيرة في المساحات المنزرعة بالثوم إلى 31 ألف فدان.



كما رصد التقرير ارتفاع الإنتاج من البطاطس خلال فترة المقارنة، إلى 1,5 مليون طن ، عبر 124 ألف فدان، عام 2016، مقابل 1,33 مليون طنا من خلال 113 ألف فدان في 2005. ولفت إلى قفزة في إنتاج البصل، لتصل المساحات المنزرعة عام 2016، لنحو 164 ألف فدان أنتجت 2,38 مليون طن، مقابل 111 ألف فدان، انتجت 1,676 مليون طنا عام 2005.



وفيما يخص الأرز، قال التقرير أن المساحات المنزرعة من الأرز سجلت 1,35 مليون فدان عام 2016، أنتجت حوالي 5,309 مليون طنا، مقابل 1,45 مليون فدان، انتجت 6,12 مليون طن عام 2005.



جدير بالذكر ان الحكومة شددت مؤخرا عقوبات التوسع في زراعة الارز، في محاولة لخفض المساحات المنزرعة إلى النصف تقريبا، لترشيد استهلاك مياه الري، وأعلنت عزمها استيراد نحو نصف مليون طن من الأرز للوفاء باحتياجات الاستهلاك المحلي.

ورصد التقرير زيادة ملحوظة في إنتاجية الفول السوداني، لتصل إلى 206 ألف طن عبر 153 ألف فدان عام 2016، مقابل 199 ألف طنا، عبر 148 ألف فدان في 2005.



وارتفع الإنتاج من السمسم خلال نفس الفترة، ليصل غلى 40 ألف طن، عبر 70 ألف فدان، مقابل 37 ألف طن، من خلال 67 ألف فدان عام 2005.



ويوضح الجدول التالي، التطورات الكاملة في المساحات والإنتاجية لهذا المحاصيل، على مدار 12 عاما، حتى 2016.









