وضع الخطط المستقبلية لاتفاقية «التنوع البيولوجي» بمؤتمر شرم الشيخ

كريستيانا باسكا

سمر السيد



أكدت الدكتورة كريستيانا باسكا، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، المقرر استضافته بمدينة شرم الشيخ، منتصف نوفمبر المقبل، سيشهد وضع الخطط المستقبلية والمسارات الإقليمية والدولية للاتفاق من خلال العمل مع كافة الشركاء.



وأضافت باسكا، في فعاليات المؤتمر الذي نظمته وزارة البيئة -اليوم الإثنين- لمتابعة التحضيرات الخاصة بمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، أنه في عام 2020 سيتم عقد مؤتمر ببكين عن الأطر الجديدة للاتفاق حتى عام 2035.



وأرجعت سبب انعقاد ذلك المؤتمر بمصر إلى تقدمها في تنفيذ الاتفاقية، وطلبها لاستضافة فعالياته.



وقالت إن مصر ذات تاريخ عظيم، مؤكدة على الدور الذي يمكن أن تلعبه في العامين المقبلين لتحقيق إنجازات ناجحة في اتفاق التنوع البيولوجي.



يذكر أن مصر ستستضيف خلال الفترة من 13 إلى 29 نوفمبر المقبل، فعاليات مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ، كأول دولة عربية وإفريقية تستضيف هذا الحدث.



ويعد المؤتمر أحد أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة في مجال التنوع البيولوجي، تحت شعار "الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب"، وسيؤدي ذلك إلى تعزيز التعاون لوقف تدهور التنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم والمساهمة في تحقيق أهداف الاتفاقية.