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بنـــوك
محفظة الأوراق المالية بالبنوك ترتفع 42 مليار جنيه بنهاية يوليو
الإثنين 01 أكتوبر 2018 03:44 م
البنك المركزى
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أحمد الدسوقى:
قال البنك المركزى المصرى، إن محفظة الأوراق المالية لدى بنوك القطاع المصرفى ارتفعت بقيمة 42 مليار جنيه لتصل إلى 1.722 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2018، مقابل 1.680 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى.
وأضاف المركزى فى أحدث تقاريره، أن الأوراق المالية استحوذت على النسبة الأكبر من الارتفاع بقيمة 40 مليار جنيه لترتفع إلى 1.264 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضى، مقابل 1.224 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى.
وارتفعت الأوراق المالية بالعملة الأجنبية بنحو مليارى جنيه فقط لتصل إلى 457 مليار جنيه بنهاية يوليو 2018، مقارنة بـ 455 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018.
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