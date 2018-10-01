ابتهالات دينية فى مدح الرسول بمسرح الجمهورية

فرقة الإنشاد الديني

أحمد حمدي:



تقدم فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام حفلا دينيا مساء الخميس القادم علي مسرح الجمهورية يتضمن باقة من أروع الابتهالات والأناشيد الدينية لكبار الملحنين منهم محمد الموجى , سيد مكاوى , احمد صدقى , حسين فوزى, عمار الشريعى وطارق فؤد ’بالاضافه الى باقه من اعمال التراث الصوفى التي تميزت بها الفرقة بجانب عمل جديد يقدم لاول مرة تحت عنوان " جمالك في قلبي " كلمات الشيخ سلامه الراضي الحان الشيخ محمد عبدالله موسيقى وتوزيع الدكتورعلاء عبد السلام تحفيظ أحمد عبد الله .



يبدأ الفاصل الاول من الحفل بنور اداء جماعى ، اول ما نبدى القول لـ حاتم زايد ,صلينا الفجر فين لاشرف زيدان ، والله مالي غير محمد لـ ايهاب عبد المنعم ، الأنبياء المرسلون لـ تامر نجاح ، الف الف صلاة لمحمد عبد الحميد و إلزم الباب حسام صقر .



أما الفاصل الثاني فيتضمن جمالك في قلبي اداء المجموعة ، قولهم الله نصرني لـ وائل سراج ، و ابتهال عليك توكلي لـ محمد عبد التواب ، ويا إله الكون يا سندي من التراث الصوفي اداء جماعى ،دعونى و يا مني عيني لـ ابراهيم فاروق ’ ويختتم الحفل باسماء الله الحسنى تشدو بها الفرقة



