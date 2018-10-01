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عقـــارات
قيادات بالإسكان: سيتى سكيب دبى أولى خطوات جذب الاستثمارات الأجنبية
الإثنين 01 أكتوبر 2018 03:15 م
مؤتمر سيتى سكيب دبى
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مؤتمر سيتى سكيب دبى
- باهر الشعراوى: تسليط الضوء على الحوافز الأخيرة منح الإقامة للأجانب
- مصطفى عبد الوهاب: المعرض فرصة للترويج لمدن الجيل الرابع
بدور إبراهيم
قال باهر الشعراوى، مستشار وزير الإسكان للتنمية العمرانية، إن الوزارة تتبنى منذ فترة آليات الترويج للعقار والمشروعات المصرية الكبرى بالخارج، للعمل على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وصناديق الاستثمار، ويعد معرض سيتى سكيب دبى 2018 أولى تلك الخطوات.
وأشار الشعراوى، فى تصريحات لـ "المال" على هامش مؤتمر سيتى سكيب دبى، الذى انعقد -اليوم الإثنين- إلى أن المعرض يأتى ضمن سلسلة من المعارض الخارجية التى تستعد وزارة الإسكان للمشاركة بها كضيفاَ شرفياَ والدولة الفخرية، ضمن الاتفاقية التى وقعتها مع شركة أنفورما المنظمة لمعرض سيتى سكيب.
ولفت إلى أن المشاركة تهدف إلى تسليط الضوء على المشروعات الكبرى وحجم الاستثمارات فى القطاع العقارى، والحوافز المعلن عنها مؤخراً، منها منح إقامة للأجانب حال امتلاك عقارات بمصر.
وأوضح أنه مكلف بالعمل ضمن المكتب الفنى لوزير الإسكان، الذى يدرس تحديات القطاع العقارى بالتوازى والربط مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، ويضع حلول لكافة المشكلات التى يتم مناقشتها ورفع تقارير دورية بها إلى الوزير.
ويعد الشعراوى ضمن القيادات والكوادر الشبابية التى يستعين بها الدكتور مصطفى مدبولى فى وزارة الإسكان، حيث تخرج من كلية التخطيط العمرانى جامعة القاهرة عام 2002، ويعمل بالوزارة منذ 4 سنوات تدرج بها لعدة مناصب.
وأكد مصطفى عبد الوهاب، معاون الوزير لشئون التخطيط، أن مشاركة مصر بسيتى سكيب دبى ستفيد فى خطة الترويج لمدن الجيل الرابع و14 مدينة، منها العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة حيث للمرة الأولى تقوم وزارة الإسكان بالترويج إلى مدن ومجتمعات عمرانية فى فعاليات خارجية وليست منتجات عقارية.
وأوضح أنه تم البدء فى إطلاق وتخطيط تلك المدن منذ عام 2016، وتحقيق معدلات إنجاز مرتفعة فى حجم الأعمال بها بمدن ظهرت على أرض الواقع، مثل العلمين والمنصورة الجديدة.
وأشار إلى أنه خلال المؤتمر تم التطرق إلى التسويق الالكترونى، وكيفية إمداد المدن والمجتمعات الجديدة بخدمات الإدارة الذكية.
ولفت إلى أنه يتم اتباع بعض تلك الآليات بمدن العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، وسيتم اقتراح إدخال المدن ضمن منظومة الديجيتال، التى تطبق بجميع دول العالم.
ومصطفى عبد الوهاب حاصل على بكالريوس هندسة جامعة القاهرة عام 2008، حصل على ماجسيتر فى عام 2016، ودبلومة لادارة المشروعات من الخارج في 2013.
الإسكان
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