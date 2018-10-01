«تنمية المشروعات» يشارك في فارمسي اكسبو

جهاز تنمية المشروعات



أحمد صبرى







أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن مشاركته، فى الدورة الرابعة على التوالي فى معرض ومؤتمر "فارمسي اكسبو" والذى يعقد الشهر المقبل تحت رعاية محافظة الاسكندرية و نقابة صيادلة الإسكندرية



وقال نادر عابد مسئول إدارة الائتمان المركزي بالجهاز، إنه سيتم تقديم العديد من الخدمات لقطاع الصيدلة أهمها توفير مصادر تمويلية متعددة بتسهيلات ميسرة للراغبين فى اقامة وتطوير مشروعات وأنشطة لقطاع الصيدلة سواء جديدة أو قائمة، إضافة إلى تنفيذ برامج متخصصة للتدريب واكساب المزيد من المهارة و تيسير اجراءات التأسيس واصدار التراخيص وغير ذلك



وأوضح أن الجهاز سيعرض تجربتين ناجحتين لمشروعات قامت بدعم كامل من الجهاز عبرحزمة من الخدمات التي يقدمها بدءا من التمويل ومرورا بالتسهيلات الائتمانية وخدمات الدعم التسويقي واللوجستي والتدريب وذلك لنقل خبراتهم العملية مستعرضين عوامل نجاحهم للصيادلة الراغبين فى تنفيذ مشروعات بتمويل ودعم من الجهاز

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جدير بالذكز أن معرض ومؤتمر «فارمسي اكسبو» يقام سنويًا منذ عام 2016 فى القاهرة، كان آخرها فى شهر مارس الماضى، الذي شهد زيارة 10 آلاف من الصيادلة والعاملين فى قطاع الدواء والمنتجات الصيدلانية ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، بمشاركة عدد كبير من الشركات المنتجة العاملة في هذا القطاع.



