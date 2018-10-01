القوى العاملة: بدء قبول طلبات الراغبين بالعمل بإحدى فنادق القاهرة

دعاء حسني



بدأت وزارة القوى العاملة، اليوم الإثنين، قبول طلبات 250 راغبًا في العمل على عدد من المهن بإحدى الفنادق الكبري بالقاهرة، برواتب تبدأ من 2000 جنيه، وتستمر تلقى الطلبات حتى الخميس المقبل.



وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن العمل سيكون في تخصصات أقسام الإشراف الداخلي، والأغذية والمشروبات، الإعداد والتجهيز، والمطبخ.



وأوضح أن الطلبات تقبل للحاصلين على بكالوريوس السياحة والفنادق، أو مؤهل عالي ومتوسط، فضلاً عن تخصيص 20 فرصة عمل من المعروضة لذوي الاحتياجات الخاصة من "الصم والبكم " كحق لذوى الإعاقة في العمل.



وأوضح أن الطلبات تقدم من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر خلال الفترة المشار إليها، وذلك إلى الإدارة العامة للتشغيل، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، مرفقاً بها صورة من شهادة المؤهل، بطاقة الرقم القومي سارية.