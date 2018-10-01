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130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

القاهرة للإستثمار والتنمية العقارية يصعد 18% أول يوم تداول

ارتفاع البورصة المصرية
ارتفاع البورصة المصرية
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ارتفاع البورصة المصرية

أسماء السيد
أنهى سهم "القاهرة للإستثمار والتنمية العقارية" تداولاته اليوم الإثنين والذي يُعد أول يوم تداول له صاعدًا بنسبة 18% عند 7.06 جنيه .

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت مطلع الشهر الماضي على سير "القاهرة للاستثمار" فى طرح 207 ملايين سهم تمثل 37.84% من أسهمها فى البورصة.

وتعمل القاهرة للاستثمار فى مجال إنشاء وإدارة المنشآت التعليمية، وتمتلك سلاسل "مدارس فيوتشر للغات" بجانب جامعة بدر، كما تملك مشروعات عقارية فى منطقة المقطم، ولديها منشآت علاجية، واستثمارات بمجال تجارة الأدوات الطبية وأجهزة المستشفيات، والخدمات البترولية.
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